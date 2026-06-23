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Армия

Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск

Путин: подразделения ВС России каждый день двигаются вперед
Гавриил Григоров/РИА Новости

Воинские подразделения Вооруженных сил (ВС) России ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед», — сказал глава государства.

В ходе совещания Путин также заявил, что теракты со стороны Киева не в состоянии изменить ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим. Российский лидер подчеркнул, что власти Украины никак по-другому нельзя назвать, кроме как неонацистскими.

До этого президент заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой, поэтому перешел к тактике нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина пытается создать России проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.

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