Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск

Воинские подразделения Вооруженных сил (ВС) России ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед», — сказал глава государства.

В ходе совещания Путин также заявил, что теракты со стороны Киева не в состоянии изменить ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим. Российский лидер подчеркнул, что власти Украины никак по-другому нельзя назвать, кроме как неонацистскими.

До этого президент заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой, поэтому перешел к тактике нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина пытается создать России проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.