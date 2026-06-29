Эрдоган выступил с призывом по украинскому конфликту

Эрдоган: важно в ближайшее время добиться результатов в урегулировании на Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получить результаты в рамках переговоров по Украине важно в ближайшее время. Заявление об этом глава государства сделал в ходе выступления перед участниками парламентского саммита НАТО в Стамбуле, пишет ТАСС.

«Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям», — сказал он.

До этого Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

23 июня Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.