Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время

Лавров: Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время

Россия в любое время готова возобновить переговоры по Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в рамках 12-го посольского круглого стола в дипломатической академии МИД РФ, передает РИА Новости.

«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились», — сказал глава ведомства.

При этом Лавров заявил, что РФ намерена добиться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Он также рассказал, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта и наращивают санкционное давление на Москву.

До этого заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа, выступая на Совете Безопасности международной организации, заявил, что Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров, остановить боевые действия и заключить мирное соглашение.

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.