Путин рассказал о поступивших предложениях по переговорам по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о поступивших предложениях по переговорам по Украине.

«Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать: например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон», — пояснил он.

До этого Путин говорил, что переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Он напомнил, что в 2022 году российско-украинские переговоры начались в Белоруссии.

Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться в Белоруссии. Кроме того, по нескольким направлениям есть новые предложения, добавил президент.

23 июня Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совет Безопасности ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, отметил Мельник.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.