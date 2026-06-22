В Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России, это проявляется в том числе в передаче Украине дальнобойных ракет и предоставлении воздушного пространства для ударов по РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор заметил, что грань между «опосредованной войной» стран НАТО против России начинает стираться. Он напомнил, что союзники Киева предоставляют разведданные для ударов, производят тысячи дронов и компонентов к ним, снабжают ВСУ дальнобойным оружием или содействуют в его производстве.

Пушков также заявил о непрекращающихся поставках американского оружия, игнорировании и замалчивании преступлений Украины, а также об использовании воздушного пространства некоторых стран Североатлантического альянса для нанесения ударов по России.

Все эти факторы говорят о переходе Запада к новой фазе войны против России, «которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», заявил парламентарий.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

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