Путин допустил возможность переговоров по Украине в Белоруссии

Путин не исключил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии

Белоруссия может стать площадкой переговоров по Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров (по урегулированию украинского конфликта. — «Газета.Ru»), мы можем использовать белорусские возможности», — сказал он.

По словам главы государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем».

23 июня Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совет Безопасности ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, отметил Мельник.

Ранее в США раскрыли, на каких условиях завершится конфликт на Украине.