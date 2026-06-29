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Политика

Путин рассказал, почему переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул

Путин: переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева
Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин напомнил, что в 2022 году российско-украинские переговоры начались в Белоруссии.

«По предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул», — добавил глава государства.

Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться в Белоруссии. Кроме того, по нескольким направлениям есть новые предложения, добавил президент.

23 июня Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совет Безопасности ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, отметил Мельник.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.

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