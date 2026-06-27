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Политика

В МИД оценили попытку Польши отобрать здание генконсульства России в Гданьске

Захарова призвала Польшу решить вопрос с генконсульством РФ через консультации
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы властей Польши через суд присвоить здание бывшего генерального консульства РФ в Гданьске, заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, консультации должны выйти на комплексное урегулирование через новое межправительственное соглашение.

27 июня стало известно, что в окружной суд Гданьска поступил иск о передаче властям здания бывшего генерального консульства РФ.

Генконсульство РФ в Гданьске прекратило свою работу 22 декабря 2025 года. Тогдашний временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш уточнял, что после закрытия консульства там остался сотрудник, следивший за сохранностью имущества.

Когда польские чиновники попытались попасть внутрь, он их не впустил. В итоге гданьские власти отключили в здании электричество и водопровод.

Ранее бывший генконсул рассказал, как живущие в Польше россияне плакали.

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