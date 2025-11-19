Временный поверенный назвал сроки закрытия генконсульства России в Гданьске

Дипломат Ордаш: генконсульство РФ в Гданьске должно закрыться до 23 декабря

Генеральное консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря этого года. Об этом сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, к этому времени все сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши. Речь идет о четырех дипломатах, а также о сотрудниках технического персонала.

19 ноября Польша приняла решение о закрытии последнего работающего на территории страны генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

27 июня в Кракове прекратило работу генконсульство РФ, которое вело свою деятельность в течение 80 лет. После этого у России осталось единственное работающее на территории Польши генконсульство, находящееся в Гданьске. Однако теперь и оно будет закрыто. Граждане по-прежнему смогут обращаться в консульский отдел российского посольства в Варшаве.

В июле министерство иностранных дел России анонсировало закрытие генконсульства Польши в Калининграде.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о закрытии в Польше генконсульства России.