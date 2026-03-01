Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Бывший генконсул рассказал, как живущие в Польше россияне плакали

Экс-генконсул Семенов: закрытие консульства в Гданьске вызвало слезы у россиян
Генеральное консульство России в Гданьске

Живущие в Польше россияне тяжело восприняли решение властей закрыть российское консульство в Гданьске. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший генеральный консул РФ в городе Сергей Семенов.

После закрытия Семенов решил создать блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы поддерживать связь с россиянами и освещать консульские вопросы. За два с половиной месяца на страницу подписались 13 тысяч человек, отдельные видео набрали 100 и 200 тысяч просмотров.

По словам дипломата, закрытие стало тяжелым событием для граждан, проживающих в Гданьском консульском округе. Он отметил, что многие звонили и выражали сочувствие, некоторые не скрывали слез, предлагали помощь и поддержку, за что он им благодарен.

Семенов добавил, что информацию о прекращении работы консульства распространяли через сайт, социальные сети, личное общение и так называемое сарафанное радио. Также было записано видеообращение к гражданам с сожалением о закрытии и невозможности продолжать помогать. Дипломат подчеркнул, что реакция была теплой: люди звонили, писали и приходили, подтверждая готовность поддержать.

22 декабря 2025 года российское генеральное консульство в Гданьске прекратило работу. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

Ранее стало известно, сколько граждан Польши посетило Россию в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!