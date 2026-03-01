Бывший генконсул рассказал, как живущие в Польше россияне плакали

Живущие в Польше россияне тяжело восприняли решение властей закрыть российское консульство в Гданьске. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший генеральный консул РФ в городе Сергей Семенов.

После закрытия Семенов решил создать блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы поддерживать связь с россиянами и освещать консульские вопросы. За два с половиной месяца на страницу подписались 13 тысяч человек, отдельные видео набрали 100 и 200 тысяч просмотров.

По словам дипломата, закрытие стало тяжелым событием для граждан, проживающих в Гданьском консульском округе. Он отметил, что многие звонили и выражали сочувствие, некоторые не скрывали слез, предлагали помощь и поддержку, за что он им благодарен.

Семенов добавил, что информацию о прекращении работы консульства распространяли через сайт, социальные сети, личное общение и так называемое сарафанное радио. Также было записано видеообращение к гражданам с сожалением о закрытии и невозможности продолжать помогать. Дипломат подчеркнул, что реакция была теплой: люди звонили, писали и приходили, подтверждая готовность поддержать.

22 декабря 2025 года российское генеральное консульство в Гданьске прекратило работу. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

