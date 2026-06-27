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Политика

Польша пытается через суд отобрать здание генконсульства РФ в Гданьске

РИА Новости: Польша подала иск об изъятии закрытого консульства РФ в Гданьске

Польша пытается через суд отобрать здание бывшего генерального консульства РФ в Гданьске, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника генпрокуратуры страны Войцеха Муравского.

По его словам, иск о передаче объекта недвижимости — дома № 15 на улице Батория, в котором ранее работало российское диппредставительство, — поступил в окружной суд Гданьска.

Генконсульство РФ прекратило работу в декабре по настоянию польской стороны. Юридически здание, в котором оно находилось, остается госсобственностью России, поскольку передано ей в бессрочное и безвозмездное пользование.

Тогдашний временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш уточнял, что после закрытия консульства там остался сотрудник, следивший за сохранностью имущества. Когда польские чиновники попытались попасть внутрь, он их не выпустил. В итоге гданьские власти отключили в здании электричество и водопровод.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что всем, кто попытается забрать российскую недвижимость за границей, следует перед этим просчитать последствия этих действий.

Генконсульство РФ в Гданьске было третьим (и последним по счету) диппредставительством России, закрытым польскими властями. До этого — весной прошлого года — закрыли консульство в Кракове, а осенью 2024 года — генконсульство в Познани. В качестве зеркальной меры Москва отозвала разрешения на работу представительств Польши в Санкт-Петербурге, Иркутске и Калининграде. Эти действия сопровождались взаимными мерами по высылке дипломатов.

Ранее бывший генконсул рассказал, как живущие в Польше россияне плакали.

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