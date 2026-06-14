Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД РФ предостерег Польшу от посягательств на российскую дипнедвижимость

Климов: РФ ответит на посягательства Польши на российскую дипнедвижимость
Генеральное консульство России в Гданьске

Россия примет ответные меры в случае любых посягательств на российскую дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генерального консульства в Гданьске. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сообщил дипломат.

Климов отметил, что, по мнению российского внешнеполитического ведомства, польские власти осознают возможные последствия такого развития событий. При этом заявления отдельных чиновников в Гданьске, по его оценке, могут быть ориентированы прежде всего на внутреннюю политическую аудиторию.

Последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше в декабре 2025 года. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва.

Ранее во Франции изменили приговор нападавшему на генконсульство РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рост рождаемости в новых регионах России и огромный смерч на Урале. Главное за 13 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!