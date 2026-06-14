МИД РФ предостерег Польшу от посягательств на российскую дипнедвижимость

Россия примет ответные меры в случае любых посягательств на российскую дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генерального консульства в Гданьске. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сообщил дипломат.

Климов отметил, что, по мнению российского внешнеполитического ведомства, польские власти осознают возможные последствия такого развития событий. При этом заявления отдельных чиновников в Гданьске, по его оценке, могут быть ориентированы прежде всего на внутреннюю политическую аудиторию.

Последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше в декабре 2025 года. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва.

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