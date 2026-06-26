Сенатор Пушков: никакого нейтралитета США в конфликте на Украине не было

Нейтралитета США в конфликте на Украине, о котором говорят европейцы, не было. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Странно слышать рассуждения европейцев о том, что США якобы были «нейтральны» в украинском кризисе. Никакого нейтралитета не было. Трамп отказался от масштабной финансовой поддержки Киева, прямых поставок оружия и устроил пару выволочек Зеленскому. Однако снабжение Украины разведданными не прерывалось. И американское оружие также продолжало поступать на Украину — через закупки со стороны ЕС», — написал он.

По словам Пушкова, на недавнем саммите «Большой семерки» (G7) президент США Дональд Трамп «не возражал» президенту Украины Владимиру Зеленскому. И при всех разногласиях американцы и страны ЕС все еще остаются членами «общего евроатлантического сообщества» и входят в НАТО и G7. И «в этом раскладе нейтральность сохранить невозможно», уверен сенатор.

25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте России и Украины. В тот же день Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией.

Также 25 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были только предложения по урегулированию украинского кризиса, а не какие-либо соглашения.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США на фоне паузы в переговорах наращивают экономическое давление на Москву. До этого издание Kyiv Independent сообщило, что украинские власти считают, что заручились поддержкой Трампа для «более решительных» действий против России.

Ранее глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников.