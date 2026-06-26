Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде оценили заявления о «нейтралитете» США в конфликте на Украине

Сенатор Пушков: никакого нейтралитета США в конфликте на Украине не было
Pavel Kashaev/Global Look Press

Нейтралитета США в конфликте на Украине, о котором говорят европейцы, не было. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Странно слышать рассуждения европейцев о том, что США якобы были «нейтральны» в украинском кризисе. Никакого нейтралитета не было. Трамп отказался от масштабной финансовой поддержки Киева, прямых поставок оружия и устроил пару выволочек Зеленскому. Однако снабжение Украины разведданными не прерывалось. И американское оружие также продолжало поступать на Украину — через закупки со стороны ЕС», — написал он.

По словам Пушкова, на недавнем саммите «Большой семерки» (G7) президент США Дональд Трамп «не возражал» президенту Украины Владимиру Зеленскому. И при всех разногласиях американцы и страны ЕС все еще остаются членами «общего евроатлантического сообщества» и входят в НАТО и G7. И «в этом раскладе нейтральность сохранить невозможно», уверен сенатор.

25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте России и Украины. В тот же день Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией.

Также 25 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были только предложения по урегулированию украинского кризиса, а не какие-либо соглашения.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США на фоне паузы в переговорах наращивают экономическое давление на Москву. До этого издание Kyiv Independent сообщило, что украинские власти считают, что заручились поддержкой Трампа для «более решительных» действий против России.

Ранее глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
60 часов в месяц. Самозанятым ограничили время работы на одного заказчика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!