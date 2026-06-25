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Политика

«Справляется довольно хорошо»: Трамп похвалил Зеленского

Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил главу Украины Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что «и Украина, и Россия потеряли многих людей» в ходе конфликта, но, несмотря на это, Зеленский «справляется довольно хорошо», а сама республика «проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами».

Как писало издание Kyiv Independent, власти Украины теперь считают, что заручились поддержкой Трамп для «более решительных» действий против России. По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, американский лидер якобы «в частном порядке» посоветовал Зеленскому действовать «смелее».

23 июня президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предупредил, что РФ не пойдет на уступки по Украине, как не сделала этого на Аляске.

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