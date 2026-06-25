«Справляется довольно хорошо»: Трамп похвалил Зеленского

Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп похвалил главу Украины Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что «и Украина, и Россия потеряли многих людей» в ходе конфликта, но, несмотря на это, Зеленский «справляется довольно хорошо», а сама республика «проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами».

Как писало издание Kyiv Independent, власти Украины теперь считают, что заручились поддержкой Трамп для «более решительных» действий против России. По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, американский лидер якобы «в частном порядке» посоветовал Зеленскому действовать «смелее».

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