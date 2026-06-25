Макрон: США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Антибе по окончании франко-итальянского саммита Макрон заявил, что США впервые подписали с Францией соглашение на полях G7, четко зафиксировавшее отказ от нейтральной позиции и поддержку совместных действий по оказанию военной помощи Украине и введению санкций против России.

Французский лидер отметил, что в последнее время подходы Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу становятся все более согласованными.

25 июня телеканал Sky News сообщил, что Трамп похвалил главу Украины Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией во время встречи с генеральным секретарем НАТО в Белом доме. По данным журналистов, американский лидер заявил, что «и Украина, и Россия потеряли многих людей» в ходе конфликта, но, несмотря на это, Зеленский «справляется довольно хорошо», а сама республика «проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами».

23 июня президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Украины поверили в поддержку Трампа.