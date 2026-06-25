Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Макрон: США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Антибе по окончании франко-итальянского саммита Макрон заявил, что США впервые подписали с Францией соглашение на полях G7, четко зафиксировавшее отказ от нейтральной позиции и поддержку совместных действий по оказанию военной помощи Украине и введению санкций против России.

Французский лидер отметил, что в последнее время подходы Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу становятся все более согласованными.

25 июня телеканал Sky News сообщил, что Трамп похвалил главу Украины Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией во время встречи с генеральным секретарем НАТО в Белом доме. По данным журналистов, американский лидер заявил, что «и Украина, и Россия потеряли многих людей» в ходе конфликта, но, несмотря на это, Зеленский «справляется довольно хорошо», а сама республика «проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами».

23 июня президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Украины поверили в поддержку Трампа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!