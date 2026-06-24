Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров рассказал о текущей политике США по урегулированию на Украине

Лавров: США наращивают экономическое давление на РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

США на фоне паузы в урегулировании конфликта на Украине продолжают наращивать экономическое давление на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

По словам министра, американские представители активно поддерживают диалог и говорят о том, что после завершения конфликта российско-американские отношения обретут новый мощный взаимовыгодный импульс.

«Но параллельно вот этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас», — подчеркнул глава МИД.

Лавров привел в пример компании «Роснефть» и «Лукойл», почти весь международный бизнес которых, по его данным, американцы хотят забрать, работая с разными странами в Северной Африке, Сербии и Венгрии.

До этого Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По словам министра, заявление американского лидера, сделанное сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, о необходимости долгосрочного мира для Украины, а не перемирия, оказалось забыто. Вместо этого, по словам Лаврова, Вашингтон следует курсу наращивания санкционного давления на Россию.

Ранее Лавров исключил одно условие для завершения конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!