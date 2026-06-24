Лавров рассказал о текущей политике США по урегулированию на Украине

США на фоне паузы в урегулировании конфликта на Украине продолжают наращивать экономическое давление на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

По словам министра, американские представители активно поддерживают диалог и говорят о том, что после завершения конфликта российско-американские отношения обретут новый мощный взаимовыгодный импульс.

«Но параллельно вот этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас», — подчеркнул глава МИД.

Лавров привел в пример компании «Роснефть» и «Лукойл», почти весь международный бизнес которых, по его данным, американцы хотят забрать, работая с разными странами в Северной Африке, Сербии и Венгрии.

До этого Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По словам министра, заявление американского лидера, сделанное сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, о необходимости долгосрочного мира для Украины, а не перемирия, оказалось забыто. Вместо этого, по словам Лаврова, Вашингтон следует курсу наращивания санкционного давления на Россию.

Ранее Лавров исключил одно условие для завершения конфликта на Украине.