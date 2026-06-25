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Политика

Рубио раскрыл детали договоренностей США и РФ по Украине в Анкоридже

Рубио: на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России на Аляске были только предложения по украинскому урегулированию. Его цитирует телеканал Fox.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — сказал он.

До этого политолог-американист Константин Блохин заявил «Газете.Ru», что «Дух Анкориджа» сейчас сошел на нет, президент США Дональд Трамп не вспоминает о нем, однако в рамках переговорного процесса по Украине остается пространство для дискуссий.

15 августа 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

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