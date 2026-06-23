Власти Украины поверили в поддержку Трампа

На Украине заявили, что Трамп поддерживает более решительные действия против России

Власти Украины считают, что заручились поддержкой президента США Дональда Трампа для «более решительных» действий против России. Об этом пишет Kyiv Independent (KI).

Один из высокопоставленных украинских чиновников рассказал, что Трамп «в частном порядке» посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать «смелее».

«Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Путин что-либо предпримет без давления», — отметил чиновник, знакомый с деталями недавней встречи Трампа и Зеленского.

Американские официальные лица не подтвердили того, что Трамп поддерживает удары Украины по российской территории, однако заявили, что президент США считает силу «ключевым фактором».

«Президент (Трамп) верит в мир, достигаемый силой», — сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Издание отмечает, что президент Украины предложил Трампу провести в США саммит с участием Владимира Путина. Украинские чиновники рассказали, что команда Зеленского считает, что Путину будет «гораздо сложнее» отклонить предложение Трампа, с которым российский президент не вступает в открытую конфронтацию.

Американские официальные лица подтвердили KI, что Киев выдвинул предложение о саммите, однако подчеркнули, что в ближайшем будущем такой встречи не ожидается.

В июне Трамп призвал Россию заключить сделку по Украине. Он отметил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план», и заявил о намерении сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Также американский лидер пообещал, что Вашингтон добьется урегулирования конфликта.

Кроме того, Трамп отметил, что Путин и Зеленский хотят «что-то сделать» для завершения конфликта, однако не знают, какие именно действия нужно предпринять. Июньские беседы с президентами России и Украины он назвал «хорошими» и подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят завершения боевых действий.

Ранее политолог порассуждал о том, действительно ли Трамп вернулся на путь борьбы с Россией.