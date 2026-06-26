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Политика

Глава МИД Польши придумал новый сценарий атаки России на НАТО

Глава МИД Польши Сикорский: Россия может провести операцию под ложным флагом
Vladislav Culiomza/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что в течение двух лет Россия якобы может провести «операцию под ложным флагом», чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS News.

«Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО. Нам необходимо дать понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы знаем, что он замышляет, что мы не попадёмся на его уловки, что это совершенно неприемлемо, и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Сикорский.

Он также отметил, что конфликт на Украине забирает у России ресурсы, которые нужны для «эффективного вторжения» на восточный фланг НАТО.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы может атаковать НАТО в ближайшие несколько «месяцев». Затем Сикорский отметил, что Россия сейчас не собирается проводить крупной военной операции против сил альянса.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления о нападении России на страны НАТО – это не просто бред, а провокация. Также в июне верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич сказал, что Россия не ищет конфликта с НАТО.

Ранее Сикорский рассказал, зачем Варшаве вступление Украины в ЕС.

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