Глава МИД Польши высказался по поводу нападения России на НАТО

Глава МИД Польши Сикорский отверг возможность операции России против НАТО
Россия сейчас не собирается проводить крупной военной операции против стран НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявление которого опубликовано на странице Министерства иностранных дел Польши в соцсети X.

При этом глава польского МИД отметил, что намерения президента России Владимира Путина якобы серьезнее, чем ожидала Западная Европа, и поэтому никто не будет их недооценивать.

«Если бы Россия к этому готовилась, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами. <…> Россия способна на диверсионные атаки или провокации, которые ниже уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово», — отметил он.

В мае польский генерал Михал Стшелецкий также сказал, что текущие отношения России и ЕС напоминают «раннюю фазу кризиса», в которой Москва якобы «проверяет реакцию» европейцев. При этом в апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО «в ближайшие месяцы».

В мае Туск также отметил, что рост инцидентов с беспилотниками в странах Прибалтики делает угрозу войны в Европе реальной.

24 апреля пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков объяснил враждебность Европы к России тем, что ЕС хочет компенсировать «эрозию» в НАТО.

Ранее в Британии обвинили Россию в «наглом поведении».

 
