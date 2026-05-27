Россия сейчас не собирается проводить крупной военной операции против стран НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявление которого опубликовано на странице Министерства иностранных дел Польши в соцсети X.

При этом глава польского МИД отметил, что намерения президента России Владимира Путина якобы серьезнее, чем ожидала Западная Европа, и поэтому никто не будет их недооценивать.

«Если бы Россия к этому готовилась, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами. <…> Россия способна на диверсионные атаки или провокации, которые ниже уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово», — отметил он.

В мае польский генерал Михал Стшелецкий также сказал, что текущие отношения России и ЕС напоминают «раннюю фазу кризиса», в которой Москва якобы «проверяет реакцию» европейцев. При этом в апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО «в ближайшие месяцы».

В мае Туск также отметил, что рост инцидентов с беспилотниками в странах Прибалтики делает угрозу войны в Европе реальной.

24 апреля пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков объяснил враждебность Европы к России тем, что ЕС хочет компенсировать «эрозию» в НАТО.

