Главком НАТО Гринкевич признал, что Россия не ищет конфликта с альянсом

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы нападения России на одну из стран Балтии он заявил, что «очень внимательно изучал разведданные».

«Россия не ищет конфликта», — подчеркнул Гринкевич.

По его словам, в Москве понимают, что НАТО является «оборонительным альянсом», у которого есть ряд «ассиметричных преимуществ».

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в Британии испугались планов России использовать «темные искусства».