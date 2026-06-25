Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Польши рассказал, зачем Варшаве вступление Украины в ЕС

Глава МИД Польши Сикорский: членство Украины в ЕС поможет избежать новой резни
Yves Herman/Reuters

Польше нужно вступление Украины в ЕС, чтобы «резня» не повторилась снова. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет «Европейская правда».

Он отметил, что евроинтеграция стартовала в 1950-х годах «как процесс между недавними врагами», которые уничтожали друг друга. Однако у европейских лидеров «хватило мудрости», чтобы объединить страны и избежать новой войны. Сикорский подчеркнул, что это вселяет оптимизм по поводу интеграции в рамках ЕС между Польшей и Украиной.

«Европейская интеграция — это процесс мира, чтобы та резня, которая была в прошлом, не повторилась», — сказал он.

Отношения Варшавы и Киева обострились после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Поводом для этого послужило присвоение бригады ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), устроившей Волынскую резню, то есть массовое уничтожение поляков и лиц других национальностей.

В июне Навроцкий отметил, что членство Украины в ЕС представляет угрозу для сельского хозяйства Польши. Спикер парламента (сейма) Польши Влодзимеж Чажастый также заявил, что Украина не получит согласия Варшавы на вступление в ЕС, пока не выполнит ее условия.

Недавно экс-премьер Польши Лешек Миллер написал, что вступление Украины в ЕС может привести к тому, что в стране станет популярна идея выхода Варшавы из объединения.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что конфликт между Польшей и Украиной может осложнить для Киева процесс вступления в ЕС.

Ранее стала известна позиция Польши и Словакии по вопросу членства Украины в ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!