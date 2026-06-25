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Политика

Рютте рассказал, кто в команде Трампа работает над достижением мира на Украине

Генсек НАТО Рютте: команда Трампа работает над достижением мира на Украине
Yves Herman/Reuters

Команда президента США Дональда Трампа активно работает над достижением мирного соглашения Украины с Россией. Об этом в эфире Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, сейчас специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Марко Рубио активно работают над урегулированием украинского конфликта и прилагают значительные усилия для поиска дипломатического разрешения ситуации. Однако ключевое решение остается за президентом России Владимиром Путиным, считает Рютте.

«Нам нужно, чтобы Путин играл по правилам, сел за стол переговоров. И опять же, Дональд Трамп как президент в феврале прошлого года преодолел тупик в отношениях с Путиным», — отметил Рютте.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США на фоне паузы в переговорах по Украине наращивают экономическое давление на Россию, а Вашингтон перестает быть объективным посредником в урегулировании конфликта. Также Лавров подчеркнул, что от России теперь требуют новых уступок.

23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

19 июня Трамп пообещал, что США добьются урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США рассказали о сложном положении Трампа в переговорах по Украине.

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