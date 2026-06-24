Лавров заявил, что от России просят новые уступки по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на форуме «Примаковские чтения», что на встрече РФ и США на Аляске была договоренность о том, как остановить боевые действия на Украине и начать переговоры, однако теперь от России требуют новых уступок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что перед саммитом в Анкоридже в Москву приезжал специальный представитель президента США Стив Уиткофф, который привез абсолютно конкретные предложения, и Путин взял их в работу.

«В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — сказал министр.

21 июня заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Соединенные Штаты не смогли выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности из-за давления Евросоюза. Он выразил надежду, что консультации Москвы и Вашингтона продолжатся, а попытки вернутся к договоренностям «будут обязательно».

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.