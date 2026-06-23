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Политика

Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в переговорах с Украиной

Лавров: США отходят от роли посредника и наращивают санкционное давление на РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

США отходят от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта и наращивают санкционное давление на Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике военного конфликта, передает «Интерфакс».

«Что касается Соединенных Штатов, то насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензии на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию», — сказал глава российского МИД.

По его словам, заявление президента США Дональда Трампа, сделанное сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже, о необходимости долгосрочного мира для Украины, а не перемирия, забыто.

До этого заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что пришло время России и Украине вернуться за стол переговоров и достичь прекращения огня.

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.

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