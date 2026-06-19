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Политика

Трамп заявил, что США смогут добиться завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что США добьются завершения конфликта между Россией и Украиной
Evelyn Hockstein/Reuters

США добьются урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на базе Эндрюс, комментируя усилия по дипломатическому решению конфликта, передает РИА Новости.

«Мы это сделаем», — сказал политик.

Он добавил, что Вашингтон по-прежнему стремится достичь прекращения боевых действий.

На этой неделе Трамп заявил, что тема Ирана для США теперь уходит «на второй план», и он будет сосредоточен на урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

На полях саммита G7 во Франции он сообщил, что провел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и что обе стороны открыты к переговорам.

Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров по данному вопросу.

Ранее Трамп рассказал, что могло предотвратить конфликт на Украине.

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