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Политика

В США рассказали о сложном положении Трампа в переговорах по Украине

Замгоссекретаря США Левин: позиция Трампа по Украине ограничила помощь Киеву
Jacquelyn Martin/AP

Посредническая роль президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского кризиса ограничила возможности Вашингтона в предоставлении помощи Киеву. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, пишет «Интерфакс-Украина».

«Президент Трамп поставил себя в сложное положение, потому что он заботится о подлинном мире для народа Украины, для региона и для Европы в целом», — сказал Левин.

При этом он подчеркнул, что американцы на протяжении все равно поддерживали Украину как публично, так и непублично.

Также Левин отметил, что Европа смогла активизироваться, запустила механизм PURL в оборонной сфере и увеличила финансовую поддержку Украины. Кроме того, замгоссекретаря США заявил, что администрация США нацелена на дальнейшее привлечение американского частного сектора к восстановлению Украины.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США на фоне паузы в переговорах по Украине продолжают наращивать экономическое давление на Россию. Также он заявил, что Вашингтон отходит от роли объективного посредника в урегулировании конфликта.

23 июня журнал Foreign Policy со ссылкой на европейских должностных лиц писал, что США не стали критиковать Россию по просьбе европейских союзников. А издание Kyiv Independent сообщило, что власти Украины уверены в поддержке президента США Дональда Трампа для «более решительных» действий против России.

Ранее в США оценили складывающуюся для России ситуацию на Украине.

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