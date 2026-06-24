Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии, связанные с возможным вступлением Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации отмечается, что Польша и Словакия присоединились к числу стран, которые выразили сомнения из-за невысокого уровня общественной поддержки идеи дальнейшего расширения ЕС. По данным издания, опрос, проведенный аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям, показал, что большинство избирателей в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и Эстонии считают расширение Евросоюза на восток плохой идеей.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт вокруг польского ордена «Белого орла», которого, по заявлению польской стороны, лишили президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации, связанной с Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА), может осложнить процесс вступления страны в Евросоюз. Он пояснил, что Варшава, вероятно, воспользуется этой ситуацией, чтобы выдвинуть Киеву дополнительные условия, связанные с историческими вопросами — эксгумацией на Волыни, памятниками и героизацией деятелей, которых в Польше считают виновными в преступлениях против поляков. Если Украина не выполнит эти требования, Польша может применить право вето.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА». Навроцкий предупредил, что без честного осмысления сложных страниц истории Украине не место в ЕС.

Ранее в Европе пришли к неутешительным выводам по членству Украины в ЕС и НАТО.