В Польше заявили, что Украина не войдет в ЕС без согласия Варшавы

Спикер парламента Чажастый: Украина не войдет в Евросоюз без Польши

Спикер парламента (сейма) Польши Влодзимеж Чажастый заявил в интервью каналу Polsat News, что Украина не сможет получить согласие Варшавы на вступление в Европейский союз, пока не выполнит ее условия.

«Украина без Польши не войдет в Евросоюз. Может быть, мы должны наконец поставить условия», — сказал Чажастый, комментируя обострение польско-украинских отношений.

Спикер парламента выразил уверенность, что президент Польши Кароль Навроцкий действовал осознанно, лишив украинского лидера Владимира Зеленского польской государственной награды. Политик подчеркнул, что после «глупости» Киева кому-то придется пойти на уступки, и в заключение поставил вопрос: успокоится ли ситуация после решения президента Навроцкого или же стороны движутся к конфликту.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.