Появилось неожиданное препятствие для вступления Украины в ЕС

Конфликт вокруг польского ордена «Белого орла», которого, по заявлению польской стороны, лишили Владимира Зеленского из-за ситуации, связанной с Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) (УПА), может осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз. Такое мнение высказал в «Максе» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, в ходе переговоров о возможном вступлении Украины в ЕС Варшава может выдвинуть Киеву ряд дополнительных требований. Среди них Мирошник назвал вопросы, связанные с эксгумациями на Волыни, памятниками и героизацией деятелей, которых польская сторона считает причастными к преступлениям. В противном случае, считает он, Польша может воспользоваться правом вето.

Мирошник также предположил, что подобная ситуация может быть частью более широкой политической комбинации, поскольку, по его мнению, странам ЕС требуется повод для отсрочки приема Украины в объединение. При этом дипломат заявил, что главным противником вступления Киева в Евросоюз в таком случае может стать именно Польша.

По мнению Мирошника, Варшава, несмотря на возможные разногласия с Киевом, вряд ли откажется от роли тылового логистического центра в украинском конфликте. Вместе с тем, как считает дипломат, польские власти смогут использовать ситуацию как аргумент для получения дополнительных дотаций от Евросоюза.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить Зеленского ордена «Белого орла» после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА». В Польше членов УПА считают ответственными за массовые расправы над более 100 тыс. польских граждан на Волыни в 1943 году. Орден «Белого орла» Зеленскому ранее вручил бывший президент Польши Анджей Дуда.

После этого о намерении отказаться от польских наград также заявили бывшие украинские президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Ранее в Польше заявили, что Украина перехватывает ее роль на восточном фланге Европы.