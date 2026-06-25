Экс-премьер Польши заявил о вероятности Polexit при вступлении Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз может привести к популярности в Польше Polexit, то есть выхода из объединения. Такое мнение высказал бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.

«Вступление Украины в ЕС? Это усилит тенденцию к Polexit. Особенно если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них», — считает он.

По мнению Миллера, такой сценарий сильно ударит по сельскому хозяйству и ускорит превращение Польши в плательщика-нетто в бюджет союза.

Произойдет перераспределение средств ЕС, поскольку Украина станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества, что приведет к большой нагрузке на бюджет Евросоюза, добавил экс-премьер.

15 июня Совет ЕС официально открыл первый из шести переговорных кластеров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны будут по отдельности отвечать за свой прогресс. Брюссель будет смотреть на результаты реформ, которых достигнут страны, а не на политические декларации и условные сроки, добавила она.

Ранее Венгрия притормозила путь Украины и Молдавии в ЕС.