Вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, говорится на странице канцелярии президента в соцсети X.

«Я также признаю, что угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в Евросоюз. Я — президент Польши, и, понимая стремления Украины, я всегда буду стоять на страже доброго отношения к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в том числе в контексте Зеленого курса и решений ЕС», — сказал Навроцкий.

Он также подчеркнул, что у Польши «слишком прекрасная земля» и «слишком компетентные и талантливые» фермеры, чтобы «отдать польское сельское хозяйство либо идеологии, либо чему-то другому».

В конце мая Навроцкий предложил лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей польской госнаграды, а именно ордена Белого орла, после того, как глава киевского режима присвоил бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России).

Затем газета Rzeczpospolita сообщала, что Навроцкий пока не принял окончательного решения о лишении Зеленского ордена, и позиция Варшавы может измениться, если Киев изменит название воинского подразделения. Пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич отметил, что Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на изменение своего решения.

Также в июне зампредседателя польского Сейма Пётр Згожельский написал, что Варшава должна наложить вето на вступление Украины в ЕС. В июне портал European Conservative допустил, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины в ЕС из-за обострения отношений между странами.

Ранее экс-премьер Польши заявил, что Украина ткнула республике «пальцем в глаз».