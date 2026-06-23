Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Туск высказался о конференции по Украине в Польше, которая пройдет без Зеленского

Туск: конференция по Украине в Польше пройдет более конструктивно без Зеленского
Gleb Garanich/Reuters

Международная конференция по восстановлению Украины в польском городе Гданьск пройдет в более конструктивном ключе без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства республики, он не разочарован тем, что Зеленский будет отсутствовать на мероприятии.

«С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — сказал он в ответ на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы.

Также Туск назвал отказ Зеленского от участия в конференции «шагом по направлению к деэскалации».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Украинский лидер объяснил такое решение внутриполитической борьбой в Польше и тем, что Навроцкий хочет сорвать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Польский президент в ответ заявил, что конфликт не имеет отношения к внутренней политике страны.

Затем стало известно, что вместо Зеленского на конференцию в Гданьске отправится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. При этом жена украинского президента Елена Зеленская также может принять участие в мероприятии.

Ранее в Польше призвали готовиться к войне с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!