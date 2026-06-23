Туск высказался о конференции по Украине в Польше, которая пройдет без Зеленского

Туск: конференция по Украине в Польше пройдет более конструктивно без Зеленского

Международная конференция по восстановлению Украины в польском городе Гданьск пройдет в более конструктивном ключе без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства республики, он не разочарован тем, что Зеленский будет отсутствовать на мероприятии.

«С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — сказал он в ответ на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы.

Также Туск назвал отказ Зеленского от участия в конференции «шагом по направлению к деэскалации».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Украинский лидер объяснил такое решение внутриполитической борьбой в Польше и тем, что Навроцкий хочет сорвать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Польский президент в ответ заявил, что конфликт не имеет отношения к внутренней политике страны.

Затем стало известно, что вместо Зеленского на конференцию в Гданьске отправится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. При этом жена украинского президента Елена Зеленская также может принять участие в мероприятии.

Ранее в Польше призвали готовиться к войне с Украиной.