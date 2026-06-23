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Политика

В Польше призвали готовиться к войне с Украиной

Mysl Polska: Польше следует сблизиться с Россией для противостояния Украине
Shutterstock

Польше для противостояния Украине следует сблизиться с Россией. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора – нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности», — говорится в материале.

Издание добавило, что Польше вместо подготовки к конфликту с Россией следует заняться подготовкой к вероятной войне с Украиной. Как утверждают журналисты, Варшава может стать «жертвой киевской хунты».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Политик пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. После этого как польские, так и украинские чиновники начали отказываться от взаимных наград.

Ранее эксперт объяснил, что можно считать пиком обострения между Польшей и Украиной.

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