Стало известно, кто поедет на конференцию в Польшу вместо Зеленского

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции в польском Гданьске вместо президента Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске», — написала Свириденко.

Премьер добавила, что в ходе конференции она намерена достичь договоренностей по оборонному и экономическому направлениям, а также подписать ряд документов по укреплению энергетической инфраструктуры Украины.

25-26 июня в Гданьске пройдет конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

Накануне Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и пытается сорвать конференцию в Гданьске. Навроцкий, по его словам, стремится к премьерскому креслу, чтобы его партия одержала победу над действующим премьер-министром Дональдом Туском.

По словам Зеленского, президент Польши утверждает, будто Украине не место в Европе, поскольку это плохо скажется на польских фермерах. Зеленский полагает, что польский лидер делает это не только для того, чтобы сорвать конференцию и затем оказать давление на Туска, но и чтобы «разжечь общественное недовольство».

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