Жена Зеленского может принять участие в конференции в Польше

Елена Зеленская не стала отменять участие в конференции по Украине в Гданьске

Жена Владимира Зеленского Елена может принять участие в конференции по Украине в польском Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В свете последних событий сам Владимир Зеленский на конференцию не приедет, но в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги — Елены Зеленской», — говорится в сообщении агентства.

25-26 июня в Гданьске пройдет конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

Накануне Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и пытается сорвать конференцию в Гданьске. Навроцкий, по его словам, стремится к премьерскому креслу, чтобы его партия одержала победу над действующим премьер-министром Дональдом Туском.

По словам Зеленского, президент Польши утверждает, будто Украине не место в Европе, поскольку это плохо скажется на польских фермерах. Зеленский полагает, что польский лидер делает это не только для того, чтобы сорвать конференцию и затем оказать давление на Туска, но и чтобы «разжечь общественное недовольство».

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