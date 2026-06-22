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Политика

Зеленский обвинил президента Польши в попытке сорвать конференцию по Украине

Зеленский: Навроцкий пытается сорвать конференцию по Украине в Гданьске
Ints Kalnins/Liesa Johannssen/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и пытается сорвать конференцию в Гданьске, намеченную на 25-26 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с ТСН.

«Мы с ним встретились, мне кажется, на площадке Бухареста, саммит был, и он мне открыто сказал, что он не поддерживает конференцию по восстановлению Украины в таком формате, куда он как президент не приглашен», — сказал Зеленский.

Навроцкий, по его словам, стремится к премьерскому креслу, чтобы его партия одержала победу над действующим премьер-министром Дональдом Туском.

«Я предложил встретиться, но Навроцкий решил дальше обострять конфликт», — считает украинский лидер.

По его словам, президент Польши утверждает, будто Украине не место в Европе, так как это плохо для польских фермеров. Зеленский полагает, что польский лидер делает это не только для того, чтобы сорвать конференцию и затем оказать давление на Туска, но и чтобы «разжечь общественное недовольство».

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом обострились в связи с лишением Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла.

Ранее в Польше объяснили, почему отобрали Белого орла у Зеленского, но не у Муссолини и Шрёдера.

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