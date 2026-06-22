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Политика

Президент Польши Навроцкий ответил на выпад Зеленского по поводу ордена

Президент Польши Навроцкий: в Польше не принимают красно-черный флаг Бандеры
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Конфликт Варшавы и Киева по поводу прославления украинских националистов не касается внутренней политики Польши. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает Polsat News.

Президент прокомментировал слова Зеленского, который связал конфликт с внутриполитической борьбой в Польше, заявив, что Навроцкий стремится к премьерскому креслу и к победе над действующим премьер-министром Дональдом Туском. Навроцкий подчеркнул, что спор «вообще не касается внутренних дел Польши», и все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».

«Этот спор не касается внутренней политики Польши. Все патриоты понимают преступления, совершенные украинскими националистами на польской земле. Какими драматическими были эти моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-черный флаг Бандеры», — заявил Навроцкий.

Также глава государства отметил, что он не может представить ситуацию, в которой «польские патриоты», а особенно президент страны и правительство, «не были бы едины и сплочены». Поэтому он подчеркнул, что Зеленский неправ.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей госнаградой страны, из-за того, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

20 июня Зеленский заявил, что отправил курьером в Польшу орден Белого орла. Министр канцелярии польского президента Ангешка Енджак назвала такое решение Зеленского оскорблением.

Ранее опрос показал отношение поляков к украинцам.

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