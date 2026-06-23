В ВСУ заметили активизацию российских войск на фронте

Российские войска усилили наступление практически по всей линии фронта. Об этом сообщил спикер группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телеканала «Общественное».

По его словам, ВС РФ вошли в интенсивную фазу летней военной кампании и «пытаются достичь результатов» на фронте. Трегубов отметил, что наиболее напряженная для ВСУ ситуация сейчас наблюдается на Лиманском направлении, также боевые действия усилились у Купянска, на Южно-Слобожанском и Северо-Слобожанском направлениях. Спикер добавил, что активизация российских войск наблюдается и в Сумской области.

«У нас наблюдается очень сильное оживление на Лиманском направлении. И заметно оживление на других направлениях, таких как Купянское, Южно-Слобожанское, Северо-Слобожанское и даже Великобурлукское, которое обычно тихое, там тоже наблюдаются определенные движения», — отметил Трегубов.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия придет туда, куда нужно, в ходе спецоперации. Тогда же российский лидер сообщил, что российские войска сейчас практически забирают Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

22 июня газета New York Times (NYT) писала, что приближение российских войск к Краматорску и Славянску может говорить о «начале конца» для ВСУ в этих городах. 20 июня украинское издание Liga.net отметило, что для ВСУ складывается «действительно напряженная» и критическая ситуация в Константиновке. Также 23 июня газета Telegraph писала о том, что российская армия может вскоре взять Константиновку.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.