Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В ВСУ заметили активизацию российских войск на фронте

Спикер Трегубов: российские войска активизировались почти по всей линии фронта
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска усилили наступление практически по всей линии фронта. Об этом сообщил спикер группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телеканала «Общественное».

По его словам, ВС РФ вошли в интенсивную фазу летней военной кампании и «пытаются достичь результатов» на фронте. Трегубов отметил, что наиболее напряженная для ВСУ ситуация сейчас наблюдается на Лиманском направлении, также боевые действия усилились у Купянска, на Южно-Слобожанском и Северо-Слобожанском направлениях. Спикер добавил, что активизация российских войск наблюдается и в Сумской области.

«У нас наблюдается очень сильное оживление на Лиманском направлении. И заметно оживление на других направлениях, таких как Купянское, Южно-Слобожанское, Северо-Слобожанское и даже Великобурлукское, которое обычно тихое, там тоже наблюдаются определенные движения», — отметил Трегубов.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия придет туда, куда нужно, в ходе спецоперации. Тогда же российский лидер сообщил, что российские войска сейчас практически забирают Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

22 июня газета New York Times (NYT) писала, что приближение российских войск к Краматорску и Славянску может говорить о «начале конца» для ВСУ в этих городах. 20 июня украинское издание Liga.net отметило, что для ВСУ складывается «действительно напряженная» и критическая ситуация в Константиновке. Также 23 июня газета Telegraph писала о том, что российская армия может вскоре взять Константиновку.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!