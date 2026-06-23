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Политика

В Британии анонсировали переход Константиновки под контроль ВС РФ

Telegraph: ВС РФ вошли в Константиновку и готовятся взять город под контроль
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Армия России зашла в Константиновку, которая является опорным пунктом ВСУ на Донбассе, и вскоре может взять город под свой контроль. Об этом пишет газета The Telegraph.

Газета ссылается на заявления украинских военных о том, что город фактически находится в серой зоне и не контролируется ни одной из сторон. Авторы также указывают на заявление МО РФ о том, что военные проводят операции внутри города.

«Продвижение войск усилило опасения, что Москва пытается окружить и захватить Константиновку, что может открыть путь к Краматорску и Славянску, последним крупным опорным пунктам Украины на востоке Донецка», — говорится в тексте.

Издание отмечает, что ВС РФ применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась в Покровске в 2025 году, когда войска начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка.

Военный эксперт Андрей Марочко также сообщал, что удары ВС РФ лишили снабжения группировку ВСУ в населенном пункте.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

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