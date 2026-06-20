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Политика

В ВСУ оценили ситуацию в Константиновке

Liga.net: в Константиновке складывается критическая ситуация для ВСУ
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Для ВСУ складывается «действительно напряженная» и критическая ситуация в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом украинские военные рассказали изданию Liga.net.

По словам командующего 19-го армейского корпуса, бригадного генерала Александра Бакулина, российские солдаты есть в различных районах Константиновки, включая центр города. Начальник отдела по связям с общественностью 24 Отдельной механизированной бригады (ОмБР) Иван Петричак отметил, что критическая ситуация, которая складывается в Константиновке, напрямую влияет на Часов Яр, который является «флангом Константиновки».

«Ситуация все же очень серьезная и очень нагнетающая», — отметил он.

Издание пишет, что для украинских войск одной из ключевых проблем остаются российские КАБы (корректируемые авиационные бомбы). Петричак рассказал, что сейчас под российскими обстрелами находятся Славянск, Краматорск, Дружковка и сама Константиновка.

Пресс-офицер 100-й ОмБР Сергей Хоминский рассказал, что Россия расширила масштабы применения дронов, а город берут хорошо обученные штурмовики и разведчики, которые имеют цель перерезать логистику ВСУ, устраивать засады и так далее.

20 июня Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке. По информации ведомства, сейчас в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Тогда же командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Резвый» рассказал, что российские военные полностью контролируют последнюю дорогу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

18 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в Константиновке, и от украинских военных освобождено 96 зданий.

11 июня командир батальона беспилотных систем ВСУ Сергей Ярый рассказывал, что Константиновка находится в полуокружении, и у ВСУ наблюдается «очень сложная» ситуация с логистикой.

Ранее эксперт рассказал о положении российских сил в районе Константиновки.

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