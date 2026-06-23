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Политика

Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной

Путин: переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле

Мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Россия... готова к мирным переговорам с Украиной. <...> Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле», — сказал глава государства.

Путин добавил, что переговоры также должны основываться на принципах, озвученных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел.

Утром 23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что заявление Мельника об отказе Киева от переговоров и продолжении боевых действий являются шантажом.

Ранее Путин связал удары ВСУ по России с будущими переговорами.

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