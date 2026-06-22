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Политика

На Западе заметили продвижение российских войск к Славянску и Краматорску

NYT: российские войска подбираются ближе к Краматорску и Славянску
Андрей Стенин/РИА Новости

Приближение российских войск к Краматорску и Славянску и обстрелы стоящих там украинских сил могут говорить о «начале конца» для ВСУ в этих городах. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Издание отмечает, что российские войска продвинулись «достаточно близко», чтобы обстреливать силы ВСУ в Славянске и Краматорске. И когда в декабре 2025 года ВС РФ взяли Северск, оборона ВСУ на Донбассе начала «трескаться».

«Украинские войска годами укрепляли и защищали эту стратегически важную территорию, неся огромные потери, и теперь она подвергается натиску, который, как опасаются жители, является началом конца», — пишет СМИ.

Старший лейтенант и командир 30-й механизированной бригады ВСУ Вадим Кострицкий отметил, что российские войска пытаются подобраться как можно ближе к Краматорску и Славянску, чтобы заставить украинские силы в двух городах капитулировать.

Издание отмечает, что Россия по-прежнему обладает численным и огневым превосходством над противником, и сейчас российские силы сосредоточены на взятии Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. При этом NYT пишет, что последними «реальными» оплотами ВСУ сейчас остаются лишь Славянск и Краматорск, из которых сейчас уезжает все больше людей.

22 июня агентство ТАСС со ссылкой на командира батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск написало, что российские войска вяли под контроль южную сторону города Константиновка. 20 июня Минобороны России заявило о взятии за сутки под контроль 94 зданий в Константиновке.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что после взятия Константиновки главной задачей российских войск станет взятие Славянска и Краматорска.

20 июня украинское издание Liga.net писало, что для ВСУ складывается «действительно напряженная» и критическая ситуация в Константиновке.

Ранее в России объяснили, чем обернется потеря Славянска и Краматорска для Украины.

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