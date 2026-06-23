Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО

Путин заявил, что в рамках СВО Россия придет туда, куда нужно

Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, сообщает РИА Новости.

«Там же [на фронте] их [ВСУ] долбят ребята [российские военнослужащие] каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно», — констатировал Путин.

До этого Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.