Политолог порассуждал о том, действительно ли Трамп вернулся на путь борьбы с Россией

Политолог Богдан Безпалько в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, действительно ли президент США вернулся на путь борьбы с Россией. Как считает эксперт, говорить об этом пока рано, поскольку позиция западных стран по Украине не едина.

«Позиция Италии, например, существенно отличается от позиции Германии. А позиция США пока тоже носит двойственный характер. Потому что они оружие продают Европейскому союзу, но безвозмездно передавать оружие Украине они уже перестали. И в любом случае США пока еще вязнут в иранском конфликте», — пояснил Безпалько.

Несмотря на меморандум и заявления Трампа, мирное урегулирование в Персидском заливе еще не достигнуто.

20 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп пересмотрел свое отношение к происходящему на Украине, его якобы переубедили устойчивость армии и общества страны. Перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские лидеры и глава Белого дома пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Киева и усиливать давление на РФ ради переговоров.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта и наращивают санкционное давление на Москву.

Ранее в Кремле указали на милитаризацию экономики США.