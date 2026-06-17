Трамп заявил о желании Путина и Зеленского «что-то» сделать

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят «что-то сделать» для завершения конфликта, однако не знают, что какие именно действия нужно предпринять. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» (G7), сообщает NBC News.

«У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень, очень хороший разговор с президентом Зеленским. Я думаю, они оба хотят что-то сделать, они просто не знают, как», — отметил Трамп.

Кроме того, на саммите G7 Трамп назвал июньские беседы с Путиным и Зеленским «очень хорошими» и подчеркнул, что оба лидера хотят завершения конфликта.

До этого Трамп заявил, что тема Ирана для США сейчас уходит на второй план, и Вашингтон собирается перейти к урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп призвал Москву пойти на сделку с Киевом.

Дональд Трамп поговорил с Путиным по телефону 14 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский президент выразил готовность воздействовать на Украину и Европу ради мира. С Зеленским Трамп 14 июня пообщался по телефону, а затем встретился на саммите G7.

Ранее Макрон заявил о «глубоком сдвиге» в подходе США к Украине.