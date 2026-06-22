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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

Вице-президент США Вэнс: нефть и газ проходят через Ормузский пролив
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Ормузский пролив открыт и по нему проходят «миллионы баррелей нефти и газа». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report.

«Мы хотели создать механизм, позволяющий держать Ормузский пролив открытым. Он открыт. Можно увидеть, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, и раньше этого не происходило. Мы хотели убедиться, что создали механизм координации, гарантирующий, что в случае возникновения конфликтов, которые неизбежны, мы сможем с ними справиться», — отметил он.

В ночь на 18 июня США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, призванный остановить боевые действия и положить начало разработке окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. 20 июня, после атак Израиля на Ливан, Иран заявил, что вновь закрывает Ормузский пролив.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры США и Ирана, где стороны согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения. Портал Axios писал, что, с точки зрения американцев, на переговорах в швейцарском Бюргенштоке был достигнут прогресс по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.

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