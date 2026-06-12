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Политика

Лидер одной страны ЕС заявил о готовности к диалогу с Россией в ближайшее время

Стубб заявил о готовности начать диалог с РФ в ближайшие недели
Sodiq Adelakun/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб готов начать диалог с Россией в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью финской телерадиокомпании Yle.

По словам финского лидера, существуют «тихие сигналы» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Стубб считает, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо за время вооруженного конфликта с Россией, а США по-прежнему заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана.

«Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог. Если институты Европы не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда хорошо было бы создать группу представителей — Германия, Франция, Великобритания, Италия и приграничное государство, например Польша», — поделился мнением финский лидер.

Он добавил, что необходимо понимать будущую внешнюю и оборонную политику России, чтобы в какой-то момент возобновить диалог — как на европейском уровне, так и на двустороннем, в случае с Финляндией. По его словам, надо также налаживать коммуникации и с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом сам Стубб отказался представлять Евросоюз на переговорах с РФ по украинскому конфликту. По его словам, для этой роли существуют более крупные фигуры.

Ранее Стубб объяснил, почему не боится Россию.

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