СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу о переговорах с Россией

Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Европейского союза (ЕС) на два лагеря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, европейские лидеры обсуждали эту тему накануне саммита ЕС в Брюсселе, который проходит 18-19 июня. Как отмечает Politico, многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог с Россией. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Они заявили, что сейчас неподходящее время для налаживания контактов с Москвой. Когда момент настанет, инициативу, по их мнению, должны взять на себя Франция, Германия и Великобритания.

Politico утверждает, что позицию Мерца и Макрона поддержали лидеры наиболее антироссийски настроенных стран, а также Дании и Нидерландов. Наибольшее возмущение инициатива Кошты вызвала у Латвии, Литвы и Эстонии, пишет издание.

В конце мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечалось, что вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой, а когда ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а теперь тема обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС. При этом внутри Евросоюза сохраняется серьезный раскол. Позиция некоторых чиновников, в частности главы евродипломатии Каи Каллас, может окончательно подорвать влияние ЕС, отмечается в материале.

Ранее в Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией.