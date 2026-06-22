Вице-маршал польского Сената отказался от украинских наград

Заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом сообщает 300Polityka.

Свое решение вице-маршал Сената Польши объяснил действиями президента Украины Владимира Зеленского, а также тем, что главу киевского режима поддержало большинство экс-президентов страны.

Каминьский отметил, что принимал две награды от Украины за деятельность по евроинтеграции страны, и это было олицетворением «общих ценностей» между двумя государствами. Однако вице-маршал подчеркнул, что из-за действий украинских властей, которые вызывают «изумление и разочарование», он больше не может их хранить.

«Трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений. Ещё труднее понять, почему в XXI веке лица, связанные с этими преступлениями, часто представляются образцами патриотизма для последующих поколений украинцев», — отметил он.

Каминьский подчеркнул, что каждая нация имеет право формировать свою историческую память и выбирать национальных героев, однако «Польша имеет столь же явное право оценивать этот выбор». И если ответственные за преступления против мирного населения лица признаются национальными героями, то Варшава «имеет не только право, но и обязанность ответить», написал он.

«В связи с этим я возвращаю врученные мне награды и прошу передать их соответствующим украинским властям. Я принимаю это решение с глубоким сожалением, но также и с убеждением, что подлинное партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности», — заявил Каминьский.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь солдат Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). После этого в знак солидарности с президентом от польских наград отказались дипломаты, глава офиса Зеленского и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Зеленский связал ухудшение отношений с Польшей с внутриполитической борьбой в соседнем государстве. Навроцкий при этом заявил, что конфликт не имеет отношения к внутренней политике Польши.

20 июня Зеленский послал орден Белого орла в Польшу курьером. Министр канцелярии Навроцкого Ангешка Енджак назвала этот поступок оскорблением для Варшавы.

Ранее в Польше заявили о нежелании Украины строить дружеские отношения.